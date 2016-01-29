فدعق: الشركات غير المدرجة ليست بعيدة عن تأثيرات السوق

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، محاضرة عن أداء سوق الأسهم السعودية ونتائجها المالية للعام 2015، وذلك مساء الأربعاء بمقر الغرفة.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير المالي تركي حسين فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، نبذة وافية عن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد، وعوامل تأثير الاقتصاد السعودي على الأسهم، متناولاً تركيبة وهيكل الاقتصاد السعودي وتأثره سلبا وإيجابا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال فدعق إن الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم يؤثر عليها العديد من العوامل والمتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، شأنها شأن القطاعات المدرجة في السوق، فيما أشار إلى أن بعضها قد يتأثر بالمدرجة، إلا أنه أشار إلى أن التأثير قد يظهر على الأخيرة بدرجة متفاوتة لكونها مجبرة على كشف بيانات الإفصاح خلاف غير المدرجة التي تخفي بياناتها على الجميع.

وتناول المحاضر أسعار النفط ومؤثراته على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن بنية وهيكل الاقتصاد السعودي ينتظر أن تؤثر فيه أسعار النفط لاعتماده عليه بنسبة كبيرة، مشيراً إلى النداءات التي بدأت منذ أكثر من 30 سنة عبر الخطط التنموية التي نادت بتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، والتي لم يتم التجاوب معها وأخذها مأخذ التنفيذ.

وأشار فدعق أيضا إلى أنه ومن الناحية العلمية والفعلية وعبر دراسة موثقة قام بها صندوق النقد الدولي لأهم الارتباطات المؤثرة على الاقتصاد وعلى سوق الأسهم تحديداً، تبين أن لا علاقة لانخفاض سوق الأسهم بانخفاض سعر النفط، حيث إنه وبمراجعة وتحليل مؤشرات سوق الأسهم السعودية وسعر النفط منذ العام 2005 وحتى 2016، وبالذات خلال العام من 2009 وحتى 2012، ارتفعت أسعار البترول حتى 300% بينما لم يقابله نسبة مشابهة بالنسبة لسوق الأسهم السعودية.

وقدم المحلل المالي تركي فدعق تحليلاً لتوقعات البنك الدولي للأسعار المستقبلية للنفط وأرباح السوق المالية السعودية، وتطور أرباحها الربعية ونتائج قطاع المصارف والحصة السوقية لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي، ومعدل القروض إلى الودائع ونتائج قطاع البتروكيماويات وتغيرات أسعار منتجات الطاقة.