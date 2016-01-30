أكبر مكسب شهري للذهب فوق 5% بدعم استقرار الفائدة

ارتفع الذهب بعد بيانات أميركية أظهرت أن نمو أكبر اقتصاد في العالم كان أضعف من المتوقع في الربع الاخير من 2015 وسجل المعدن النفيس أكبر زيادة شهرية في عام بعد ان تضررت الاصول العالية المخاطر من رياح اقتصادية عالمية معاكسة.

وحقق الذهب مكاسب بلغت أكثر من 5 بالمئة في يناير مدعوما بالقلق بشان آفاق النمو العالمي وخصوصا في الصين، والذي أثار تساؤلات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1116.80 دولار للاوقية (الاونصة) في اواخر التعاملات في السوق الاميركي في حين ارتفعت العقود الاجلة الاميركية للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 1116.40 دولار للاوقية.

وسجل الذهب أعلى مستوى له في 12 اسبوعا عند 1127.80 دولار يوم الاربعاء بعد ان قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يرقب الاقتصاد العالمي والأسواق المالية عن كثب مما عزز التوقعات بأن صانعى السياسة النقدية بالبنك المركزي الاميركي ربما لن يكون بمقدورهم رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم في مارس.

وتدعم ذلك الاعتقاد ببيانات أمس الخميس أظهرت أكبر تراجع في 16 شهرا لطلبيات السلع المعمرة الأميركية في ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 14.25 دولار للاوقية بينما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 868.00 دولارا للاوقية وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 496.00 دولارا للاوقية.