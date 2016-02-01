الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع الأسهم الصينية

ارتفع الذهب في مطلع الشهر الجديد وواصل مكاسبه بعد أن أنهى يناير على أكبر مكاسب شهرية في عام، في حين أبرزت بيانات الصناعة التحويلية الضعيفة من الصين ضعف التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

ونزلت الأسهم الصينية بعد أن سجل مؤشر رسمي للصناعة التحويلية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أقل مستوى منذ منتصف 2012.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1120.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. وكان قد حقق مكاسب بـ5.4% في الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ يناير 2015.

وقال مارك كينان، رئيس أبحاث السلع في آسيا في بنك سوسيتيه جنرال، إن "التدفقات القوية على الصناديق المتداولة في بورصات الذهب ومشتريات الصينيين قبيل السنة القمرية الجديدة، والدعم الذي يلقاه المعدن الأصفر جراء تذبذب فئات أصول أخرى، تضافرت لتعزز الذهب في يناير".

وأضاف: "لكن في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيكون من الصعب جدا على الذهب الاحتفاظ بهذه المكاسب".

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ابريل 0.4% إلى 1121.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.30 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4% إلى 867.55 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 496.96 دولار للأوقية.