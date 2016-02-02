مؤشر نيكاي الياباني يغلق على هبوط بسبب جني أرباح

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم عقب القرار المفاجئ لبنك اليابان المركزي في أواخر الأسبوع الماضي بتبني أسعار فائدة سلبية.



وأغلق نيكاي على 17750.68 نقطة بانخفاض 0.6% مبتعدا عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 17905.37 نقطة الذي بلغه أمس الاثنين.



وهبط مؤشر الأسهم العقارية 3.3% كما فقد مؤشر أسهم المؤسسات غير المصرفية 2.5% بعد أن صعد على مدى اليومين الماضيين.



وظل الطلب قويا على الأسهم الآمنة حيث ارتفع مؤشر أسهم شركات الأدوية 3%.



وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1452.04 نقطة كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.8% لينهي اليوم عند 13117.17 نقطة.