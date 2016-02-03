الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر بعد عزوف عن المخاطرة

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء، إذ لم تتغير جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل المخاوف بشأن تقلبات الاقتصاد العالمي التي تضغط على أسواق الأسهم.

وزادت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، مما يعكس زيادة الإقبال على المعدن الأصفر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1127.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لا يقل كثيرا عن أعلى مستوى سجله المعدن منذ الثالث من نوفمبر عندما بلغ أمس الثلاثاء 1130.30 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.2% إلى 1128.90 دولار للأوقية.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 14.29 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم 0.5% إلى 491.38 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 853.25 دولار للأوقية.