ثالث جلسة خضراء بسوق مصر والأسهم تربح 5 مليارات جنيه

سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، وحققت غالبية الأسهم المدرجة ارتفاعات جيدة، مواصلة الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مخالفة بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى عودة الأجاء العرضي المائل للهبوط وسيطرته على تعاملات جلسة اليوم.

جاءت ارتفاعات اليوم مدعومة بالأداء الإيجابي للمتعاملين العرب والأجانب الذين اتجهوا للشراء، متجاهلين أزمة الرسوم الجمركية واتجاه الحكومة المصرية لتقييد الاستيراد.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد صعد سهم "التجاري الدولي الأكثر تأثيراً بالمؤشر الرئيسي بنسبة 0.56%، وارتفع سهم شركة "طلعت مصطفى بنسبة 0.99%، كما ارتفع سهم المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 1.95%، وأيضاً ارتفع سهم "بالم هيلز" بنسبة 2.69%.

وبلغت قيم التداولات حتى الآن نحو 65 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 25 مليون سهم من خلال نحو 3.1 ألف صفقة مُنفذة.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي شرائي 3.1 مليون جنيه و1.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافٍ بيعي 4.7 مليون جنيه.

وخلال أول ساعة تداول بجلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 5.2 جنيه، تعادل نحو 1.31%، بعدما ارتفع من نحو 396.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 401.8 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعاً قوياً بلغت نسبته نحو 2.22%، بعدما أضاف نحو 135 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 6201 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 6066 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.31% بما يعادل نحو نقطة واحدة، بعدما وصل إلى مستوى 351 نقطة، مقابل نحو 350 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 0.66% بما يعادل نحو 5 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 712 نقطة، مقابل نحو 707 نقاط بنهاية تعاملات جلسة أمس.