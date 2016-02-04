مكاسب قوية لأسواق الخليج ومؤشر السعودية دون 6000 نقطة

عمت مكاسب قوية أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الخميس، في انعكاس واضح لارتفاع أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، حيث قفزت الأسعار بنحو 8%.

وأنهت سوق السعودية تعاملات اليوم مقلصة مكاسبها إلى 0.77%، ليصل المؤشر إلى مستوى 5973 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بأحجام تداول 371 مليون سهم.

وارتفعت أسعار النفط 8%، الأربعاء، مع استفادة المستثمرين من هبوط الدولار وضعف أسعار الخام، متجاهلين بيانات أسبوعية أظهرت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين.

وقلصت أسهم البتروكيماويات مكاسبها، حيث أضاف مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.10%، والمصارف والخدمات المالية 0.90%، والتجزئة 2.09%.

وانتعشت الآمال في اتفاق لخفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي جدد فيها التأكيد على استعداد بلاده للاجتماع إذا ظهر توافق بين أوبك والمنتجين من خارجها.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي 2.4 دولار أو 8.03% عند التسوية إلى 32.28 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لبرنت 2.32 دولار أو 7.09% عند التسوية إلى 35.04 دولار للبرميل بعدما صعدت إلى 35.11 دولار.

وارتفعت سوق دبي المالية عند الإغلاق بنسبة 2.79%، ليصل المؤشر إلى مستوى 3058 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.13% إلى مستوى 4140 نقطة.

وحقق مؤشر بورصة الكويت مكاسب بنسبة 1.55% إلى مستوى 5198 نقطة، ومسقط 1.45% إلى 5240 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.08% إلى مستوى 9683 نقطة، وكانت سوق البحرين الوحيدة التي تكبدت خسائر بنسبة 0.37%.