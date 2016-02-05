الذهب يواصل المكاسب قبيل بيانات الوظائف الأميركية

جرى تداول الذهب، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر، ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهر مع تعرض الدولار لضغوط جراء تنامي الشكوك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مواصلة رفع أسعار الفائدة.



وأدى اضطراب الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على الذهب، بما يجعله أفضل الأصول أداء بعدما وصلت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 9%.



واقتفت المعادن النفيسة الأخرى أثر مكاسب الذهب وارتفعت الفضة والبلاتين أيضاً إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر. وتتجه الفضة لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ مايو 2015.



وتتحول الأنظار إلى تقرير الوظائف الأميركية الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم. ويقول المحللون إن الذهب قد يواصل صعوده إذا جاءت بيانات الوظائف أضعف من المتوقع.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1154.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع إلى 1157.20 دولاراً للأوقية أمس الخميس مسجلا أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر.



وصعد المعدن الأصفر أكثر من 3% منذ بداية الأسبوع، متجها لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل يناير.



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل بـ 0.2 % إلى 1155.20 دولاراً للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 14.82 دولار للأوقية، لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته يوم الخميس حين بلغت 14.91 دولاراً للأوقية. وزادت الفضة 4% منذ بداية الأسبوع.



وهبط البلاتين 1% إلى 899 دولاراً للأوقية، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما استقر البلاديوم قرب أعلى مستوياته في شهر عند 512.90 دولاراً للأوقية.