الذهب يكسب 4.2% بأسبوع فوق 1157 دولاراً

ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، عقب تعاملات متقلبة بعد تقرير متباين بشأن الوظائف الأميركية دفع المستثمرين لإعادة تقييم التوقعات لرفع الفائدة الأميركية هذا العام، ليتجه الذهب لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 151 ألفا الشهر الماضي، بينما بلغ معدل البطالة 4.9 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2008.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 190 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند خمسة بالمئة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في البداية عقب صدور تقرير الوظائف لكنه تراجع بعد ذلك لأدنى مستوى في الجلسة 1144.96 دولار للأوقية مع تركيز البعض على زيادة الأجر في الساعة الذي قد ينعش احتمال رفع الفائدة.

وفي الساعة 2011 بتوقيت غرينتش صعد الذهب 0.8 بالمئة إلى 1165.50 دولار للأوقية أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر.

وصعد المعدن الأصفر حوالي 4.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 20 سنتا عند التسوية إلى 1157.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في العقود الفورية 0.1 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903 دولارات للأوقية وخسر البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 498.512 دولار للأوقية.