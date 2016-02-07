غرامات بـ100 مليون ريال لمخالفي نظام هيئة سوق السعودية

قررت هيئة السوق المالية تغريم أفراد وجهات قامت بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية. ومن أبرز القرارات تغريم فادي طبارة الذي شغل سابقا منصب مدير إدارة الأصول والرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية، حيث تم تغريمه بمليون و400 ألف ريال، وذلك لتزويد أحد المستثمرين بمعلومات استراتيجية حول أداء صناديق ومحافظ استثمارية تابعة لسامبا المالية.

كما تم تغريم المستثمرة التي استفادت من هذه المعلومات بـ60 مليون ونصف المليون ريال، علما أن المخالفات تمت بين عامي 2004 و2006.

وأيضا تم فرض غرامات مختلفة على ثمانية من أبناء عبدالمحسن بن سعود العساف تصل قيمتها الإجمالية إلى 42 مليون ريال لتلاعبهم عند تداول بعض الأسهم في العامين 2008 و2009.