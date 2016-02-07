مؤشر سوق السعودية يقلص خسائره لـ1.3% دون 5900 نقطة

تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائر قوية في تعاملات اليوم الأحد، معمقا خسائره دون مستوى 6900 نقطة، حيث فقد قرابة 77 نقطة.

وتأثرت سوق السعودية بالتراجعات القوية التي تكبدتها أسعار النفط في تعاملات الجمعة، حيث هبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي 83 سنتا أو 2.62% عند التسوية إلى 30.89 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لبرنت 40 سنتا أو 1.16% عند التسوية إلى 34.06 دولار للبرميل.

وأنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات اليوم عند مستوى 5895 نقطة، بتراجعات اقتربت من 1.3%، بقيمة تداولات بلغت 4.8 مليارات ريال، وأحجام 275 مليون سهم.

وضغط قطاع البتروكيماويات على المؤشر الرئيسي للسوق، حيث فقد 1.91%، المصارف والخدمات المالية 1.10%، التجزئة 2.18%، الاستثمار المتعدد 2.36%، والاستثمار الصناعي 1.82%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الأندلس بـ754 مليون ريال، الإنماء 454 مليون ريال، سابك 312 مليون ريال، وإعمار 197 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا مجموعة السعودية 6.11%، بتروكيم 5.45%، الإنماء طوكيو م 5.2%، واسمنت الجوف 4.8%.

وقال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، إنه لا يتوقع أن تلجأ الحكومة السعودية للسحب من الاحتياطيات.

وأشار السديري إلى وجود جزء مرن في ميزانية المملكة لعام 2016، والمقدر بنحو 180 مليار ريال، والحكومة ستعتمد على الاقتراض من البنوك.

ولفت السديري إلى أن الحكومة ستستطيع الحفاظ على ربط الريال بالدولار.