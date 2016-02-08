الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أشهر

تراجعت أسعار الذهب للبيع الفوري في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة ألقى شكوكا على احتمالات تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ودفع الدولار للصعود.

وأظهر التقرير الذي صدر يوم الجمعة، أن زيادات الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم تباطأت في يناير، لكن نمو الأجور وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات يشيران إلى أن تعافي سوق العمل يبقي قويا.

غير أن نزوع البنوك المركزية العالمية نحو سياسة تيسيرية مع مكافحتها ضعفا اقتصاديا مضى عليه وقت طويل، قد يعزز الحجة للعودة إلى شراء المعدن النفيس باعتباره أداة استثمارية آمنة.

وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.6% إلى 1165.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، مع تراجعه من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر البالغ 1174.50 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.76% إلى 1166.50 دولار للأوقية.