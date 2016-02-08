تفاصيل خطة "ساويرس" لامتلاك بنك عبر "سي آي كابيتال"

قالت مصادر مطلعة، إن إعلان البنك الأهلي المصري التقدم بطلب لشراء "سي آي كابيتال"، يأتي في إطار قطع الطريق أمام استحواذ أشخاص بعينهم على البنك.

وتقدم البنك الأهلي المصري نهاية الأسبوع الماضي بعرض شراء للاستحواذ على "سي آي كابيتال" عبر ذراعه الاستثمارية "الأهلي كابيتال"، والتي يمتلك بها نحو 50% قبل أسبوع من انتهاء الفحص النافي للجهالة من شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" التي تقدمت بعرض للاستحواذ على الصفقة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، يسعى منذ فترة لامتلاك بنك خاص، إذ سبق له أن لجأ إلى البنك المركزي المصري لطلب الموافقة على الترخيص لبنك جديد، لكن جاء رد "المركزي" ليؤكد أنه لا توجد أي نية لمنح تراخيص لبنوك جديدة، وأن الطريقة الوحيدة لامتلاك بنك هي الاستحواذ على أحد البنوك القائمة والتي تعمل في السوق المصرية.

وكان "ساويرس" قد تقدم منتصف ديسمبر الماضي من خلال شركته "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" بعرض للاستحواذ على شركة "سي آي كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة بمصر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه.

ويسعى ساويرس لإنشاء بنك استثمار إقليمي يبدأ بعملية الدمج المزمعة لـ"بلتون" و"سي آي كابيتال" للمنافسة في أسواق الخليج، كمرحلة أولى من خطته التوسعية التي تستهدف أيضاً التوسع في خدمات تكنولوجيا المعلومات بأوروبا، مستغلا الإمكانات المالية القوية لشركته التي تسعى لرفع رأسمال الكيان بعد الصفقة لتمويل تلك التوسعات.

ومن المتوقع أن يدير الكيان المرتقب "بلتون ــ سي آي كابيتال" أصولا بقيمة 40 مليار جنيه، منها 30 مليار جنيه أصول "بلتون" تتضمن الصندوق النقدي لبنك مصر بقيمة 11 ملياراً.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن "ساويرس قد شكل مجلس إدارة بلتون ليضم مسؤولين سابقين في الحكومة المصرية، بينهم وزير مالية سابق، واثنان من رؤساء مجلس إدارة البورصة المصرية السابقين"، ما يشير إلى استعداد "بلتون" وجاهزيتها للاستحواذ على "سي آي كابيتال" وإدارتها كبنك خاص.

فيما أعلن البنك التجاري الدولي أنه تسلم خطابا،ً أمس الأحد، من شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري بإبداء رغبتهم فقط في الاستحواذ على شركة "سي آي كابيتال"، الذراع الاستثمارية للتجاري الدولي دون تقديم عرض غير ملزم للشراء.

وأضاف البنك أنه نظرا لتلقي البنك التجاري الدولي عرضاً مالياً من إحدى الشركات وتم الإفصاح عنه في 17 ديسمبر 2015، فقد أوضح التجاري الدولي لشركة الأهلي كابيتال ضرورة دعم رغبتهم في الشراء بعرض مالي غير ملزم، والتوقيع على اتفاقية "سرية تبادل المعلومات" حتى يتسنى للبنك عرض الأمر داخلياً للقرار بشأنه، قبل السماح بإجراءات الفحص النافي للجهالة وفقاً للأعراف التي تحكم تلك الصفقات، وبناء على ما سبق، سيقوم البنك التجاري الدولي بالإفصاح عن أي مستجدات فيما يخص الأمر.

وفي وقت سابق، تراجع بنك "عودة" اللبناني عن ترتيب قرض بقيمة مليار جنيه لصالح شركة أوراسكوم للاتصالات التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، تستهدف الاستحواذ على شركة "سي آي كابيتال".