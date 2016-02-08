"أمريكانا" تناقش اليوم صفقة بيع أسهمها لـ"أديبتيو"

أعلنت الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"، أن مجلس إدارتها سيجتمع اليوم الاثنين، لمناقشة طلب شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الحصول على موافقة مجلس الإدارة للسماح لشركة "أديبتيو" بالقيام بدراسة نافية للجهالة، بعد توقيعها اتفاقاً أولياً مع "الخير" لشراء كامل أسهمها في "أمريكانا" بغرض إتمام إجراءات البيع.

وأشارت جريدة "القبس" الكويتية إلى أن أسهم 13 شركة تابعة وزميلة لمجموعة "الخير" مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى سهم البنك الوطني، حققت مكاسب إجمالية في القيمة الرأسمالية السوقية بواقع 315 مليون دينار وبنسبة نمو 4% خلال جلستين فقط، عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية مبدئية لبيع حصة المجموعة في شركة "أمريكانا".

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات الثلاث عشرة ضمن مجموعة "الخرافي" من 2.8 مليار دينار في نهاية جلسة 3 فبراير، إلى 2.9 مليار مع إغلاقات جلسة الأمس، وهي الجلسة الثانية للتداول منذ الإعلان عن الصفقة.

وانعكست مكاسب أسهم مجموعة الخرافي على تداولات السوق لترتفع القيمة السوقية لإجمالي أسهم البورصة بواقع 528 مليار دينار خلال آخر جلستين لتستقر عند مستوى 24.4 مليار دينار.

وقالت مصادر خاصة لقناة "العربية"، إن الحديث المبدئي لقيمة صفقة "أمريكانا" كاملة بين مجموعة الخير وشركة "أديبتيو" التي تضم مستثمرين بقيادة محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية، يتراوح بين 3.5 مليار دولار و4 مليارات دولار.

هذا التقييم لأمريكانا يضع سعر السهم الذي قد تتم عليه الصفقة بين 2.5 دينار و3 دنانير، فيما يتداول السهم في بورصة الكويت عند 1.9 دينار.

يذكر أن التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع أسعار النفط، ونتائج أرباح الشركات السنوية التي لم تعلن منها سوى 14% فقط، قلصت من الزخم المتوقع للصفقة.