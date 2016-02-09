أكبر هبوط لمؤشر "نيكاي" في 3 سنوات

سجل مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى، أكبر هبوط يومي في نحو ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء، وكان القطاع المصرفي الأكثر تضرراً في حين أدى ارتفاع الين إلى هبوط الأسهم على منصة التداول بالكامل.



وأنهى مؤشر نيكاي الجلسة على هبوط بنسبة 5.4% عند 16085.44 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 21 يناير، وأكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ منتصف 2013.



وإذا هبط المؤشر دون 16017.26 نقطة، فسيكون هذا المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2014.



وقادت البنوك الأوروبية موجة هبوط حاد في الأسواق المالية الخارجية، مع تزايد الإشارات على التوتر في القطاع، مما أدى إلى موجة بيع حادة في القطاع المصرفي الياباني.



وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.5% إلى 1304.33 نقطة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 1299.53 نقطة، مع هبوط جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً.



ونزل مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكاي 400" بنسبة 5.5% إلى 11771.53 نقطة.