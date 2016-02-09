هيئة سوق المال توافق على زيادة رأسمال "الطيار للسفر"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس الهيئة على الطلب الذي تقدمت به شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، لزيادة رأسمالها من (2,000,000,000) ريال سعودي إلى (2,096,500,000) ريال سعودي.

وذكر موقع "تداول" أن الغرض من رفع رأسمال الشركة هو الاستحواذ على ما نسبته 30% من الحصص المملوكة لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار، وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة في "ذاخر" للاستثمار والتطوير العقاري وبنسب متساوية، مشيراً إلى أن "مجموعة الطيار للسفر استوفت المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج".

وستقوم شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، بنشر عرض إيضاحي يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية، الذي سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة، لتمكين مساهميها من التصويت على هذا القرار.

وبحسب بيان هيئة السوق، يجب أن يحتوي العرض الإيضاحي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على زيادة رأس المال، لاسيما المعلومات المتعلقة بعملية الاستحواذ وعوامل المخاطرة.