سهم "دويتشه بنك" يرفع خسائره لـ40% منذ مطلع 2016

يدرس دويتشه بنك الألماني إعادة شراء بعض السندات وسط المخاوف حيال قدرة أكبر بنك ألماني على تسديد دفعات على ديونه المحفوفة بمخاطر عالية، الأمر الذي تسبب بشطب ملياري يورو من القيمة السوقية للبنك يوم الاثنين الماضي.

وقد تراجع سهم دويتشه بنك بنحو 40%، منذ مطلع العام الجاري.

وقد رجحت صحيفة Financial Times قيام البنك بإعادة شراء السندات الممتازة مستبعدة أن تشمل الديون ذات المخاطر العالية.

يشار إلى أن قيمة السندات الممتازة المستحقة على دويتشه بنك تقارب 54 مليار يورو. وكان البنك قد أكد قبل يومين أن لديه القدرة الكافية لتسديد جميع الديون المترتبة عليه خلال العامين الجاري والمقبل.