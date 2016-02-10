هبوط الأسهم يرفع الذهب لأعلى مستوياته منذ 7 أشهر

ارتفع الذهب الأربعاء إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر مع اتجاه المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس، الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل هبوط أسواق الأسهم والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وتضررت أسواق الأسهم العالمية جراء المخاوف حيال سلامة أوضاع القطاع المصرفي في منطقة اليورو، إذ يعتقد أن التيسير الكبير للسياسات النقدية يقلص أرباح البنوك وبالتالي يحد من قدرتها على سداد الديون.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1189.71 دولار للأونصة بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 1194.06 دولار للأونصة. وكان الذهب قفز إلى 1200.60 دولار للأونصة الاثنين مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 يونيو الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.14 % إلى 15.21 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.7% إلى 925.65 دولار للأونصة في حين استقر سعر البلاديوم دون تسجيل تغير يذكر عند 513.35 دولار للأونصة.