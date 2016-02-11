التباين يخيم على البورصات الخليجية في تداولات الخميس

تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية في بداية التداول اليوم الخميس، فقد افتتحت السوق السعودية على تباين طفيف، في حين انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لسوق الأوراق المالية في الكويت الساعة 9:15 بواقع 13.8 نقطة للمؤشر السعري ليصل إلى 5134 نقطة و 1.2 نقطة لـ "الوزني" و 3.16 نقطة لـ "كويت 15".

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.53 مليون سهم بواقع 277 صفقة.

وكانت أسهم شركة (منازل) و(زين) و(م الأعمال) و(المغاربية) و(المال) الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات (أعيان) و(الديرة) و(المدن) و(منازل) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا، بينما بدا مؤشر دبي في رحلة عكسية مع تراجع سهم "داماك" وارتفاع سهم "إعمار" كما تباينت أسهم البورصة القطرية.