النفط يرفع خسائر مؤشر السعودية لـ2.95% دون 5670 نقطة

منيت سوق الأسهم السعودية بتراجعات حادة نهاية تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف في آسيا الخميس لأقل من 27 دولارا بعد نشر الأرقام عن المخزون الأميركي، وبسبب الفائض في العرض من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتراجع مؤشر سوق السعودية بنسبة 2.95%، أو 172 نقطة، إلى مستوى 5660 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال، وأحجام 339 مليون سهم، عند الإغلاق.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف تسليم مارس في المبادلات الإلكترونية في آسيا 55 سنتا ليصل الى 26.90 دولارا، اما سعر برنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل، فقد خسر 32 سنتا وبلغ 30.52 دولار.

وضغط قطاع البتروكيماويات على سوق السعودية، حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة 3.38%، المصارف والخدمات المالية 2.2%، الاستثمار المتعدد 4.8%، التجزئة 4.9%، والتأمين بنحو 8.1%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الإنماء 891 مليون ريال، سابك 849 مليون ريال، الأندلس 360 مليون ريال، وتهامة 264 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا الأبحاث والتسويق 9.97%، طباعة وتغليف 9.9%، الإنماء طوكيو م 9.92%، والتعاونية 9.9%.