أسبوع دامٍ ببورصة مصر والأسهم تخسر 14.7 مليار جنيه

عمقت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية، بضغوط بيعية من قبل المؤسسات والأفراد، واستمرار الصناديق في الاتجاه البيعي المكثف.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن خسائر الأسواق العالمية ألقت بظلالها على الأداء العام للبورصة المصرية التي تجاوزت خسائرها الأسبوعية ما تكبدته البورصات العربية والعالمية، ما يشير إلى تضرر معنويات المستثمرين والمتعاملين بالسوق، وعدم قدرتهم على التعاطي مع الأحداث وتجاوز الأداء السلبي.

وشهدت البورصة المصرية جلسة عاصفة لدى تعاملات أمس الخميس، ومنيت غالبية الأسهم المدرجة بخسائر حادة وعنيفة، كما تكبد مؤشرها الرئيسي خسائر تجاوزت 4%، وكانت الأسهم القيادية هي الأكثر خسارة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بانخفاض 7% عند سعر 31.9 جنيه، وبقيمة تداولات 75.3 مليون جنيه، وذلك خلال جلسة أمس فقط.

كما تراجع سهم "طلعت مصطفى" بنسبة 7.3% عند سعر 4.58 جنيه، وتراجع سهم "بالم هيلز" بنسبة 6.2% عند سعر 2.14 جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 14.7 جنيه، تعادل نحو 3.66%، بعدما تراجع من نحو 400.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 385.9 مليار جنيه في إغلاق جلسة تعاملات أمس.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" خسائر حادة بلغت نسبتها 6.17%، بعدما فقد نحو 383 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 5813 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 6202 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع أيضاً مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.57%، بما يعادل نحو نقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 347 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 349 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الذي سبقه.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 1.69% بما يعادل نحو 12 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 696 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 708 نقاط بنهاية تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.