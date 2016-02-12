الذهب عند مستوى 1257 دولاراً الأعلى في عام

قفز الذهب 5%، الخميس، إلى أعلى مستوى في عام، مسجلاً أكبر مكاسب ليوم واحد في أكثر من 7 أعوام، مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس وسط الاضطرابات في الأسواق المالية وتراجع الدولار.

وتزايد قلق المستثمرين بشأن ربحية البنوك، وسط بيئة من نمو ضعيف وأسعار فائدة منخفضة. وهوت عوائد سندات الخزانة الأميركية وهي ملاذ استثماري آمن آخر، ما عزز أيضا الطلب على الذهب.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك 1257.26 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 5%، بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1260.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2015. وسجل أكبر زيادة ليوم واحد منذ يناير 2009.

وصعدت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 4.5% لتبلغ عند التسوية 1247.80 دولار للأوقية.

وبلغت مكاسب الذهب في المعاملات الفورية حوالي 18% منذ بداية 2016 في أعقاب ثلاثة أعوام من الخسائر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 4.4% إلى 15.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف.

وصعد البلاتين 3.8% إلى 967.17 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين ارتفع البلاديوم 2.1% إلى 530.46 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في شهر.