"نيكاي" يمنى بأكبر خسارة أسبوعية منذ 2008

هوى مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأدنى في 16 شهراً، في ختام التعاملات اليوم الجمعة، وسط تداولات كثيفة، مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ 2008، مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول عالية المخاطر، بعدما نزل الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهراً أمام الين.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 4.8% ليغلق عند 14952.61 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2014.

وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 11.1%، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي له منذ أكتوبر 2008.

وكانت أحجام التداول على مؤشر "توبكس" كثيفة، إذ جرى تداول 4.704 مليار سهم، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة، أمس الخميس، حين انخفض الدولار إلى 110.985 ين، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2014، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وأخرى تتعلق بالنظام المصرفي، وهو ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة.

وقال متعاملون إن "المستثمرين يخشون انحسار آمال شركات التصدير اليابانية، بنمو الأرباح إذا استمر صعود الين".

وتكبدت أسهم شركات صناعة السيارات خسائر كبيرة، إذ هبط سهم تويوتا موتور 6.8% وهوندا موتور 5.5%.

وجاء الهبوط الحاد للأسهم اليابانية عقب قرار بنك اليابان المركزي خفض أسعار الفائدة عن الصفر، أواخر الشهر الماضي، لكن الين صعد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الأصول عالية المخاطر وشراء الأصول الآمنة في ظل اضطرابات السوق.

ونزلت جميع القطاعات الفرعية على مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا الذي انخفض 5.4% إلى 1196.28 نقطة.

وهبط مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكاي 400" بنسبة 5.6% لينهي اليوم عند 10780.40 نقطة.