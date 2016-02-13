تراجع الذهب لـ1238 دولاراً بفعل جني الأرباح

انخفضت أسعار الذهب بعد أن سجلت قفزة بلغت 5 بالمئة في الجلسة السابقة مع تعرضها لضغوط من مبيعات لجني الأرباح بعد أكبر سلسلة مكاسب في أكثر من سبع سنوات، لكن المعدن النفيس أنهى أفضل أسبوع له في أربع سنوات مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1238.30 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 5.5 بالمئة في رابع زيادة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر 2011. وقفز المعدن الأصفر يوم الخميس 5.3 بالمئة إلى أعلى مستوى له في عام عند 1260.60 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 1239.40 دولار للأوقية منهية ااأسبوع على مكاسب قدرها 7.1 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر 2008.

وقال بوب هابيركورن كبير خبراء السوق لدى آر.جيه.او فيوتشرز في شيكاغو "شهدنا اليوم تراجعا تصحيحا وسط مبيعات لجني الأرباح".

وأضاف قائلا "المتعاملون يلتقطون أنفاسهم ويعيدون تقييم تحركاتهم في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يرى صعودا آخر للذهب بعد فترة تصحيح قصيرة.

وقال مستثمرون إن احتمالات استمرار صعود أسعار الذهب أفضل مما كانت في أربعة اعوام.

وقال كارستن فلريتش المحلل في كوميرتس بنك "الذهب قد يختبر مستوى 1260 دولارا أو حتى 1300 دولار في الأسابيع القليلة القادمة، لكن لن تكون مفاجأة لي إذا حدثت أيضا بعض المبيعات لجني الأرباح".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.72 دولار للأوقية متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر البالغ 15.95 دولار الذي سجلته يوم الخميس.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956.49 دولار للاوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ نوفمبر. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 521.45 دولار للأوقية.