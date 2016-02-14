الجرأة تمنح رئيس جي بي مورغان مليوني دولار بـ24 ساعة

قد ينتظر البعض عدة أسابيع أو حتى أشهر لمعرفة نتيجة قرارهم الاستثماري أو رهانهم على سهم معين. هذا ليس هو حال جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان الذي لم ينتظر سوى أقل من يوم واحد، حيث راهن يوم الخميس الماضي على أسهم البنك بمبلغ قارب الـ27 مليون دولار، وهو ما يعادل كامل ما استلمه "دايمون" من رواتب وحوافز من البنك في عام 2015.

"دايمون" اشترى 500 ألف سهم يوم الخميس على سعر هو الأدنى في أكثر من سنتين، ليقفز السهم في جلسة الجمعة بأكثر من 8%، مترافقا مع عودة الثقة ولو مؤقتا في وول ستريت - ويمنح "دايمون" أرباحا دفترية بـ2.2 مليون دولار.

يذكر أن أسهم القطاع المصرفي في مؤشر "إس آند بي" قد خسرت 23% من قيمتها منذ بداية العام.