موجات بيع قاسية تكبد مؤشر السعودية خسائر بـ1.82%

دفعت ضغوط بيعية مؤشر سوق الأسهم السعودية، للهبوط دون مستوى 5600 نقطة، مع تعرض الأسهم لموجة بيع قوية، دفعت غالبية القطاعات لتكبد خسائر.

ولم تحافظ السوق على مكاسبها التي حققتها خلال التعاملات من أنباء عن اتجاه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج.

وقفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12%، في إغلاق الجمعة بعد تقرير أشار مجددا إلى أن أوبك قد توافق أخيرا على خفض للإنتاج، لتقليل تخمة الإمدادات العالمية في حين غذى انتعاش أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة.



وأنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات اليوم على خسائر بنسبة 1.82%، ليصل لمستوى 5557 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.

وصعدت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق 3.23 دولار أو 12.3%، لتسجل عند التسوية 29.44 دولار للبرميل بعد أن بلغت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 29.66 دولار. وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 3.30 دولار أو 10.98%، إلى 33.36 دولار للبرميل بعد أن تراجعت عن مستوى 30 دولارا في جلسة الخميس.

وقد انعكست هذه المكاسب على قطاع البتروكيماويات، الذي أضاف 1.89%، قبل أن يعود ويقلصها عند الإغلاق إلى 0.13%.

وأضاف سهم سابك 1.62%، من المكاسب، سبكيم العالمية 2.2%، ينساب 3.2%، المتقدمة 3.7%.

وتصدر الأسهم الأكثر تراجعا ميدغلف للتأميتن 9.97%، العالمية 9.96%، ملاذ للتأمين 9.95%، والصقر للتأمين 9.95%.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالية 1.01%، إلى مستوى 3011 نقطة، وسوق أبوظبي 0.08%، إلى 4075 نقطة، وبورصة قطر 1.1.21 إلى 9600 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.01%، إلى 5131 نقطة.