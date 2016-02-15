سوق السعودية تقفز 2.4% والمؤشر يقترب من 5700 نقطة

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الاثنين على تباين ملحوظ، وكانت المكاسب القوية من نصيب سوق الأسهم السعودية التي ارتد مؤشرها بشكل قوي قبيل الإغلاق ليقترب من 5700 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 2.4%، إلى مستوى 5691 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وأحجام 306 مليون سهم، حيث ارتفعت أسعار 158 سهما، مقابل هبوط 6 أسهم فقط.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاع ساب للتكافل 10%، أنعام القابضة 9.8%، شمس 9.86%، دلة الصحية 9.8%، والأبحاث والتسويق 9.7%.

وارتفع قطاع البتروكيماويات 2.99%، المصارف والخدمات المالية 2.13%، التأمين 4.85%، والتشييد والبناء 3.99%.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.25%، إلى مستوى 3003.9 نقطة، وسط ضغوط من سهمي أرابتك 0.81%، وداماك 0.81%، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.79%، بدعم من قطاعات البنوك 1.06%، والاستثمار والخدمات المالية 0.98%.

وفي الكويت ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 8.08 نقطة للسعري ليصل إلى 5139 نقطة و1.27 نقطة لـ"الوزني" و4.6 نقطة لمؤشر "كويت 15".