مؤشر نيكي يتجاهل بيانات اقتصادية ضعيفة ويحقق مكاسب

اقتدت الأسهم اليابانية بمكاسب الأسواق الأوروبية وبورصة وول ستريت لترتفع بشدة اليوم الاثنين، متجاهلة بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بنسبة أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2015.

وصعد مؤشر نيكاي القياسي 7.2% ليغلق على 16022.58 نقطة، مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية خلال جلسة تداول منذ 30 أكتوبر عام 2008. واسترد المؤشر الرئيسي للسوق بذلك ثلثي خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 11%.

ووصف متعاملون القفزة بأنها ارتدادة فنية ورد فعل للمبالغة في بيع الأسهم.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ثمانية بالمئة ليغلق عند 1292.23 نقطة، مسجلا أكبر مكسب خلال جلسة في أكثر من سبع سنوات.

وزاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 8.3% إلى 11675.35 نقطة.