الذهب دون 1200 دولار مع تراجع الطلب عليه كملاذ آمن

واصل الذهب خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وهوى دون 1200 دولار للأوقية، اليوم الثلاثاء، إذ ساهم تراجع المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي في دعم السهم وقوض الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب 4% ‬على مدى ثلاثة أيام وهو أكبر هبوط في سبعة أشهر ويبعد الذهب أكثر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي ويهدد بتبديد المكاسب التي سجلها منذ بداية العام وبلغت 13%.

ونزل الذهب لأقل مستوى خلال الجلسة عند 1190.40 دولار للأونصة، وفي قت لاحق قلص الخسائر إلى 0.8%، ويجري تداوله عند 1199.96 دولار بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب 2.3 في المئة أمس الاثنين، مسجلا أكبر خسارة منذ يوليو.

ونزل الذهب الأميركي في التعاملات الآجلة، وسجل أقل مستوى في الجلسة عند 1191.50 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.4 في المئة إلى 15.268 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.1% إلى 933.51 دولار للأونصة، في حين هبط البلاتين 0.6% إلى 508.5 دولار.