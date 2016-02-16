سوق دبي: 98% من الشركات الوطنية التزمت بمهلة الإفصاح

أكدت سوق دبي المالية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 98% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية للعام 2015، في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع بـ45 يوماً من انتهاء السنة.

وأشار بيان للسوق إلى أن عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية بلغ 47 شركة، في حين تخلفت شركة وطنية واحدة عن تزويد السوق بالبيانات.

وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالية، التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة، 6 شركات من بين 12 شركة مدرجة في السوق.

وأوضح البيان أن هيئة الأوراق المالية والسلع حددت فترة الإفصاح عن البيانات المالية الأولية السنوية بـ45 يوماً من انتهاء السنة لأول مرة هذا العام، لضمان وصول تلك البيانات للمستثمرين بأسرع وقت في إطار حرص السوق على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.