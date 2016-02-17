أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدعم من نتائج كريدي أجريكول

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء مدعومة بنتائج كل من بنك كريدي أجريكول وشنايدر إلكتريك التي لاقت ترحيبا كبيرا في السوق.



وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4% إلى 1267.11 نقطة بعد أن نزل بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة.



وصعد سهم كريدي أجريكول نحو 5% بعدما فاقت نتائجه التوقعات وبعد أن تعهد البنك بثبات العائد للمستثمرين وبقاعدة رأس مال صلبة في المستقبل في الوقت الذي وضع فيه خططا لتبسيط هيكل الملكية الذي يلقى انتقادات كثيرة.



وصعد سهم شنايدر إلكتريك 5% أيضا بعد إعلان النتائج.



وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% وكاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.4% عند الفتح.



