البحرين تصدر سندات بـ 750 مليون دولار

رفعت البحرين حجم إصدارها من السندات إلى 750 مليون دولار، بعد أن تلقت عروضاً كبيرة فاقت المبلغ المطلوب، الذي كان عند 500 مليون دولار.

فقد بلغت الطلبات 1.35 مليار دولار، ونتيجة لذلك تم تسعير الإصدار عند الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي.

هذه السندات مقسّمة إلى شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات بفائدة 5.7%، والثانية لأجل 10 سنوات بفائدة 7.4%.

يذكر أن آخر إصدار للبحرين من السندات كان بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي، حيث كانت فائدة الإصدار لـ5 سنوات عند 5.9% بينما كانت فائدة الإصدار لـ10 سنوات أقل عند 7%.