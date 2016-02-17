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اليوم .. بدء الاكتتاب بـ30% في أسهم "ميكو" السعودية

المصدر: العربية.نت
متداولون في سوق الأسهم السعودية
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انطلقت اليوم الأربعاء عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بطرح 27.6 مليون سهم من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" للاكتتاب العام، والتي تمثل 30% من أسهم الشركة، البالغ رأسمالها 920.4 مليون ريال.

وتقوم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال" باتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقديم عرض مفصل عن الشركة لممثلي الجهات الراغبة في المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، تمهيداً لتحديد سعر السهم، واعتماده من قبل هيئة السوق المالية.

وأوضحت سامبا كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، أن اجتماع بناء سجل الأوامر الذي يعقد اليوم ويستمر لمدة 7 أيام، ويحضره ممثلو الجهات الراغبة في المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، يهدف للتعريف بالشركة، ونشاطها وأدائها المالي والتشغيلي، وإنجازاتها، وخططها المستقبلية، وذلك من خلال شرح مفصل عن الشركة وأعمالها.

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