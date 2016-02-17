مؤشر السعودية يرفع مكاسبه لـ1.07% ويخترق 5800 نقطة

رفعت سوق الأسهم السعودية مكاسبها اليوم الأربعاء عند الإغلاق ليتجاوز المؤشر مستوى 5800 نقطة، مع موجة تفاؤل بشأن اتفاق أوبك مع دول أخرى منتجة للنفط لتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.

ودعم قطاع البتروكيماويات مؤشر سوق السعودية في تحقيق مكاسبه حيث أضاف القطاع 1.70%، من المكاسب، الاستثمار الصناعي 4.38%، المصارف والخدمات المالية 0.33%، والتطوير العقاري 0.34%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة الإنماء بـ816 مليون ريال، سابك 796 مليون ريال، تهامة 358 مليون ريال، والأندلس بقيمة 308 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا معدنية بـ9.99%، الوطنية 9.9%، صادرات 9.8%، صناعات كهربائية 9.8%، وايس 9.7%.