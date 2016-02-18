أسهم أوروبا تنزل من أعلى مستوى في أسبوعين

هبطت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الخميس، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، حيث تعرضت السوق لضغوط من بعض النتائج المخيبة للآمال التي أعلنتها شركات.

وانخفض مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بـ 0.1% عند 1294.42 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع في البداية إلى أعلى مستوى منذ 5 فبراير عند 1298.16 نقطة. وكان المؤشر قد أغلق أمس الأربعاء مرتفعاً بـ 2.7% بعد ارتفاع أسعار النفط.

ونزل سهم مجموعة "نستله" 4.3% ليصبح أكبر خاسر على المؤشر، بعد أن قالت المجموعة إنها تتوقع انخفاض الأسعار وتراجع النمو في 2016، كما كان الحال في العام الماضي، حيث جاء النمو العضوي للعام بالكامل دون التوقعات وبلغ 4.2%.

وكان مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني قد بدأ التعاملات منخفضا بـ 0.2%، في حين صعد مؤشرا "كاك 40" الفرنسي و"داكس" الألماني بـ 0.5%.