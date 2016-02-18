البحرين تلغي إصدارها من السندات بـ 750 مليون دولار

ألغت البحرين إصدارها المرتقب من السندات البالغ 750 مليون دولار، وذلك بعد قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني لها بواقع درجتين.

وكانت البحرين قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تلقيها عروضاً كبيرة فاقت المبلغ المطلوب الذي كان عند 500 مليون دولار، فقد بلغت الطلبات مليارا و530 مليون دولار، ونتيجة لذلك تم تسعير الإصدار عند الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي.

وكانت هذه السندات مقسّمة إلى شريحتين، الأولى لأجل خمس سنوات بفائدة 5.7%، والثانية لأجل عشر سنوات بفائدة 7.4%.

يذكر أن آخر إصدار للبحرين من السندات كان بقيمة مليار ونصف المليار دولار في نوفمبر الماضي، حيث كانت فائدة إصدار الخمس سنوات عند 5.9%، بينما كانت فائدة إصدار العشر سنوات أقل عند 7%.