أسواق الخليج تنتعش ومؤشر السعودية قرب 5900 نقطة

عمَت مكاسب جيدة غالبية أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع تفاعل أسعار النفط إيجابا بعد ترحيب إيران بخطط السعودية وروسيا والسعودية أكبر المنتجين، لتجميد الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 42 سنتا ليصل إلى 34.92 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي 50 سنتا ليصل إلى 31.16 دولار للبرميل.

وقاد عكست سوق الأسهم السعودية هذه المكاسب حيث ارتفع المؤشر عند الإغلاق بنسبة 1.42%، إلى مستوى 5884 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال، وأحجام 336 مليون سهم، وارتفعت أسعار 143 سهم، مقابل تراجع 19 سهما فقط.

وأضاف قطاع البتروكيماويات 2.26%، المصارف والخدمات المالية 1.42%، التأمين 2.03%، التطوير العقاري 2.22%، والاستثمار الصناعي 1.84%.

وغطى اللون الأخضر الأسهم الخليجية، وحققت غالبية الأسواق مكاسب، حيث سجل مؤشر دبي ارتفاعا بنسبة 1.17%، ليستقر المؤشر عند 3092 اليوم.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 1.55%، إلى مستوى 4212 نقطة، وقطر بنسبة 1.56%، إلى 9967 نقطة، والبحرين 0.40%، ومسقط 1.09%، إلى مستوى 5419 نقطة.

زكانت بورصة الكويت الوحيد التي تكبدت خسائر بنسبة 0.10%، لينهي المؤشر الجلسة عند مستوى 5140 نقطة.