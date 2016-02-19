الذهب يتراجع وهبوط الأسهم يبقيه فوق 1200 دولار

تخلى الذهب اليوم الجمعة، عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها في الأسواق الخارجية، لكنه ظل فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مع هبوط الأسهم الذي عزز الطلب على المعدن باعتباره من الملاذات الآمنة.



ونزلت الأسهم الآسيوية من مستوى قريب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، عقب هبوط الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام.



وصعد المعدن الأصفر 16% منذ بداية العام، ليسجل أفضل أداء بين الأصول في ظل اضطراب أسواق الأسهم والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. غير أن بعض المحللين يقولون إن الأسواق بالغت في رد فعلها وإن أسعار الذهب ستواصل النزول.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1225.43 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعدما زاد 2% أمس الخميس، كما خسر الذهب 1% منذ بداية الأسبوع، مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح بعد أن قفز المعدن لأعلى مستوياته في عام الأسبوع الماضي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة بـ 0.1% إلى 15.39 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين بـ 0.2% إلى 941.85 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بـ 0.3% إلى 501.85 دولار للأوقية.