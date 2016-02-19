تغريم متلاعبين بسوق المال السعودية 6 ملايين ريال

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، صدور قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعاوى المقامة من هيئة السوق ضدّ مخالفين لأنظمتها، حيث بلغت قيمة الغرامات في مجملها 6 ملايين ريال، شملت استرجاع مبالغ مالية من المخالفين كانوا قد حققوها كأرباح نتيجة تداولاتهم غير المشروعة، إضافة إلى غرامات مالية لمخالفتهم الأنظمة يتم إيداعها في حساب هيئة سوق المال.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية، وجمع أموال من المستثمرين واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محافظهم الاستثمارية الخاصة، إضافة إلى مخالفة لائحة سلوكيات السوق عند تداولهم لعدد من أسهم الشركات بالتلاعب والاحتيال، "ما أوجد انطباعاً مضللا وغير صحيح بشأن الشركات".

وعاقبت الهيئة قيادياً سابقاً في إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية، بعدم مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثماريا لمدة خمس سنوات، ومنعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات، أو العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.