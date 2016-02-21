تراجع طفيف لسوق السعودية والمؤشر دون 5900 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على تراجع، وسط موجة تقلبات مر بها خلال الجلسة وسط ضغط من القطاعات الرئيسية.

وتعرضت أسهم البتروكيماويات والبنوك لضغوط بيعية أدت لتراجع المؤشرات القطاعية 0.35%، و0.79%، على التوالي.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.06%، إلى 5880 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال، وأحجام 313 مليون سهم.

وشهدت بورصتا دبي وأبوظبي أداء متذبذبا، لتسجل سوق دبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03% عند مستوى 3093 نقطة في حين سجلت سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 0.09% إلى مستوى 4028 نقطة، عند الإغلاق.

وعادت أسعار النفط التي ترتبط بنسبة فوق 80% مع مؤشر السوق، إلى الهبوط مع الإعلان عن ارتفاع المخزونات الأميركية بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وأعلنت إيران ضخ 500 ألف برميل يوميا زيادة في صادراتها، لكن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قال إن اتفاقا مبدئيا حول تجميد إنتاج النفط سيبدأ تنفيذه بحلول مارس المقبل.