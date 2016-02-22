ارتفاع النفط يقفز بمؤشر السعودية 1.65% إلى 5977 نقطة

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في اختراق مستوى 5900 نقطة اليوم الاثنين بدعم من ارتفاع أسعار النفط، قبل أن يغلق بالقرب من مستوى 6000 نقطة.

وحققت أسعار النفط اليوم مكاسب بعد الهبوط الكبير الذي شهدته خلال جلسة التعامل السابقة مدعومة بهبوط في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة، ولكن محللين قالوا إن زيادة المعروض من النفط بشكل عام تؤدي إلى استمرار ضعف السوق.

وأضاف مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب بنحو 1.65% إلى مستوى 5977 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، وأحجام 367 مليون سهم.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط أكثر من 3%، إلى 30.59 دولار، وارتفع سعر خام برنت الدولي 2.4% إلى 33.83 دولار للبرميل.

وتفاعلت أسهم البتروكيماويات مع هذه المكاسب، حيث أضاف مؤشر القطاع 3.5%، فيما أضاف قطاع المصارف 1.25%، التجزئة 2.09%، والطاقة 0.63%.

وتصدر سهم سابك الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بـ749 ملايين ريال، الإنماء 619 مليون ريال، الأندلس 210 مليون ريال، والطيار 190 مليون ريال.