الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة بفضل شركات التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بمكاسب في آسيا وبفضل تعافي أسعار النفط الخام وسلع أولية أخرى.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 1.3%.

ويعزز الاتجاه الصعودي اليوم مكاسب الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشر يظل منخفضا نحو 10%، منذ بداية 2016 بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي التي أثرت على بنك اتش.اس.بي.سي.

وسجلت أسهم قطاع التعدين أكبر مكاسب وزادت 2.3%، بعد أن صعد النحاس لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين بعد أن أثار انتعاش صناعة الصلب المنهكة الآمال في نهوض الطلب على المعدن.

وارتفعت أسهم ريو تينتو وجلينكور وبي.اتش.بي بيليتون أكثر من 3% لكل منها.

ونزل سهم اتش.اس.بي.سي 3.8%، بعد أن أعلن أكبر بنك في أوروبا عن خسارة قبل حساب الضرائب مفاجئة بلغت 858 مليون دولار وتوقع أوضاعا مالية أصعب في المستقبل.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 1%، وكاك الفرنسي 0.9%، وفايننشال تايمز البريطاني 0.8%.