أسهم أوروبا تتراجع بعد نتائج مخيبة لشركات

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق مكاسب قوية في الجلسة السابقة مع تراجع أسعار السلع الأولية وإعلان نتائج مخيبة للآمال مثل نتائج شركة "بي.إتش.بي بيليتون" المتخصصة في التعدين، مما وضع ضغوطاً على السوق.



ونزل مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بـ 0.8% في بداية التعاملات، بعد أن أغلق مرتفعا بـ 1.7% في الجلسة السابقة.



وهوى سهم "بي.إتش.بي بيليتون" بـ 3% بعد أن خفضت الشركة توزيعاتها المؤقتة بواقع 75%، متخلية عن السياسة التي استمرت لفترة طويلة والمتمثلة في الحفاظ على مستوى التوزيعات أو زيادته. كما أعلنت الشركة تسجيل صافي خسارة بلغ 5.67 مليار دولار في الأشهر الستة التي انتهت في 31 ديسمبر، وهي أول خسارة تمنى بها الشركة في 16 عاماً.



وفي باقي أنحاء أوروبا نزل مؤشر "فايننشال تايمز البريطاني" بـ 0.4%، في حين انخفض مؤشرا "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي بـ 0.8% لكل منهما في مستهل التداولات.