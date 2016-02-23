السعودية للكهرباء ملتزمة بنفس توزيعاتها منذ 10 سنوات

أعلنت شركة "الكهرباء السعودية" عن موافقة مجلس إدارتها على تمويل جزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية وذلك من خلال قرض قيمته لا تتجاوز المليار دولار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بواقع 70 هللة للسهم، وهي مماثلة من توزيعات عام 2014.

يذكر أن "السعودية للكهرباء" نجحت في تقليص الخسائر الفصلية للربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2014 بنسبة 20%، لتبلغ 1.45 مليار ريال.

كما تراجعت الأرباح السنوية بنسبة 58% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2014 إلى 1.5 مليار ريال.