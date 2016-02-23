عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

السعودية للكهرباء ملتزمة بنفس توزيعاتها منذ 10 سنوات

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت شركة "الكهرباء السعودية" عن موافقة مجلس إدارتها على تمويل جزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية وذلك من خلال قرض قيمته لا تتجاوز المليار دولار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بواقع 70 هللة للسهم، وهي مماثلة من توزيعات عام 2014.

يذكر أن "السعودية للكهرباء" نجحت في تقليص الخسائر الفصلية للربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2014 بنسبة 20%، لتبلغ 1.45 مليار ريال.

كما تراجعت الأرباح السنوية بنسبة 58% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2014 إلى 1.5 مليار ريال.

كلمات دالّة

#السعودية للكهرباء, #الكهرباء السعودية, #شركة الكهرباء السعودية, #توزيعات, #سوق السعودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر