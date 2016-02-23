سوق السعودية تصعد 0.76% والمؤشر يخترق 6000 نقطة

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في اختراق مستوى الـ6000 نقطة بدعم من غالبية قطاعات السوق.

ونزلت أسعار النفط في التعاملات الآجلة أكثر من نصف دولار الثلاثاء في ظل مخاوف من ارتفاع انتاج النفط الإيراني ليفاقم تخمة المعروض مما بدد تأثير التوقعات بانخفاض الانتاج الأميركي التي قادت لمكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.

وأنهى مؤشر السعودية تعاملات الثلاثاء محققا مكاسب بنسبة 0.76%، إلى مستوى 6023 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، وأحجام 347 مليون سهم.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط اليوم في عقود أقرب استحقاق عند 32.72 دولار للبرميل بانخفاض 67 سنتا عن سعر التسوية أمس الاثنين. ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 61 سنتا إلى 34.08 دولار للبرميل.

وارتفع قطاع البتروكيماويات 0.97%، الاستثمار المتعدد 0.65%، المصارف والخدمات المالية 0.97%، فيما تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 0.60%، والاسمنت 0.15%.