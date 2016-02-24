الذهب يتعافى ويواصل المكاسب فوق 1200 دولار

احتفظ الذهب، اليوم الأربعاء، بمكاسب كبيرة حققها أمس مع أصول أخرى تمثل ملاذات آمنة أيضاً، فيما تسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة في تهاوي الأسهم.



وانخفضت الأسهم الآسيوية مع تبدد التعافي الوليد لأسعار النفط، بعد أن استبعد وزير النفط السعودي فعليا أي تخفيضات في انتاج كبار المنتجين قريبا. وصعد الين مقابل أقران كبار له مثل الدولار واليورو.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1225.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنحو 1.5% في الجلسة السابقة.



وقال جيمس ستيل المحلل في بنك (اتش.اس.بي.سي) إن "قدرة الذهب على التماسك فوق سعر 1200 دولار مثيرة للإعجاب. وكلما واصل هذا كلما بنى قاعدة أقوى".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة بـ 0.3% إلى 15.24 دولاراً ونزل البلاتين بـ 0.7% إلى 938 دولارا، ليتجه نحو أدنى مستوى في أسبوعين عند 913.50 دولاراً للأوقية الذي بلغه هذا الأسبوع. وارتفع البلاديوم بـ 0.04% إلى 498 دولارا للأوقية.

وكان الذهب قد صعد بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، مع تراجع أسواق الأسهم العالمية واستمرار التدفقات النقدية إلى الصناديق المدعومة بالذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من خسائر الجلسة السابقة.



وارتفعت أصول الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة بأكثر من 19 طنا إلى 752.29 طن يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.



ومنذ بداية 2016 تجاوزت التدفقات إلى تلك الصناديق بالفعل حجم الأموال التي تخارجت منها في العام 2015 بكامله.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 1.3% إلى 1226.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي. وكانت الأسعار قد هبطت بـ 1.6% يوم الإثنين وسط موجة صعود للدولار والأسهم.



وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 1%، لتسجل عند التسوية 1222.60 دولاراً للاوقية.



ولقي المعدن الأصفر دعما من تحول الأسهم الأوروبية والأميركية للهبوط، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تحديثات مخيبة للآمال لنتائج شركات وهبوط أسعار النفط.



ونزل الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.



وسجل الذهب مكاسب بلغت حوالي 15% منذ بداية العام، مدعوما إلى حد كبير بالقلق بشأن الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الذي أدى إلى اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية. واستفاد أيضا من إعادة تقييم الإطار الزمني لتوقعات الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بـ 0.33% إلى 15.27 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت الاثنين أدنى مستوى في أسبوعين عند 14.90 دولاراً.



وصعد البلاتين بـ 1.16% إلى 942.20 دولاراً للاوقية بينما زاد البلاديوم 0.96% إلى 504.25 دولار للأوقية.