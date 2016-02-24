تحديد مراحل اكتتاب متلايف إيه آي جي العربي

أعلنت شركة السعودي الهولندي المالية، تحديد مراحل الاكتتاب وفترة تداول الحقوق لزيادة رأس مال شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "الشركة" من 175 مليون ريال إلى 350 مليون ريال بزيادة قدرها 100% عبر طرح 17.5 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية "مستشار الطرح"، خالد المعمر، أن المرحلة الأولى من الاكتتاب سوف تنطلق الثلاثاء 1 مارس المقبل، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 10 مارس.

ويتاح خلال هذه المرحلة للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم سواء بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أو بيع حقوق الأولوية كلياً أو جزئياً في تداولات حقوق الأولوية.

وسوف تتم الموافقة فقط على الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة المستحقة بموجب عدد حقوق الأولوية الموجودة في المحفظة عند نهاية فترة التداول. وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية التي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قال المعمر إنها ستبدأ الأحد 13 مارس وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 مارس، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.