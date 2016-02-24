ضغوط النفط تجبر مؤشر السعودية على الهبوط لـ5942 نقطة

دفعت تراجعات قوية لأسهم البتروكيماويات مؤشر سوق الأسهم السعودية للهبوط مجددا دون مستوى 6000 نقطة، وهو المستوى الذي كان قد تخطاه للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف.

وقد تأثرت أسهم البتروكيماويات بانخفاض أسعار النفط الحاد موجة الهبوط الحاد بعد أن أظهرت بيانات من القطاع زيادة مخزونات الولايات المتحدة من الخام، وخلاف في أوبك حول خفض الإنتاج.

وتراجع مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق بنسبة 1.34%، إلى مستوى 5942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال، وأحجام 314 مليون سهم.

وقد تراجعت غالبية أسهم البتروكيماويات ما دفع مؤشر القطاع للانخفاض بنحو 2.15%، وكانت التراجعات الأكبر من نصيب سهم مجموعة السعودية 4.85%، نماء للكيماويات 4.63%، وسبكيم العالمية 2.85%.

وبلغ سعر تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة 31.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.95%، عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1%، إلى 32.90 دولار للبرميل. وهبط الخامان أكثر من 5%، خلال تعاملات اليوم السابق.