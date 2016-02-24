"هيرميس" تستحوذ على 76% من "تنمية" بـ345 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، عن توقيع عقود الاستحواذ على حصة 76.7% من أسهم شركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك في صفقة تبلغ قيمتها 345 مليون جنيه.

وستقوم المجموعة المالية هيرميس بالاستحواذ على حصة 76.7% من أسهم «تنمية» المملوكة حاليًا بواقع 70% لشركة "فايننشيال أن لمتد" التابعة لشركة القلعة و6.7% تمثل بعض الأسهم المملوكة لفريق الإدارة بالشركة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الصفقة بعد تلبية بعض الشروط الخاصة واستيفاء المتطلبات التنظيمية بما في ذلك الحصول على خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي صفقة الاستحواذ على «تنمية» في أقل من عام واحد على إطلاق شركة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتي احتلت مرتبة رائدة بقوائم تصنيف شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق المصري منذ نشأتها في مايو 2015.

وتعكس الصفقة حرص المجموعة المالية هيرميس على مواصلة توسعاتها الاستراتيجية في قطاع التمويل والخدمات المالية، كما أن توقيت الصفقة يواكب نقطة التحول المرتقبة بقطاع التمويل في ضوء رغبة الحكومة المصرية لإنعاش هذا القطاع الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، إن صفقة الاستحواذ على «تنمية» ستتبعها خلال الأشهر المقبلة عدة خطوات استراتيجية ستشكل محاور خطة نمو المجموعة المالية هيرميس للسنوات الخمس القادمة.

وأوضح وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتمويل، أن الاستحواذ على حصة الأغلبية من أسهم «تنمية» يلائم استراتيجية المجموعة المالية هيرميس لتنمية أعمالها بقطاع التمويل، ولفت أن المقومات الجذابة التي تحظى بها «تنمية» تمثل فرصة فريدة بما في ذلك شبكة الفروع المنتشرة على نطاق المحافظات والاستعانة بالنظم والإجراءات التشغيلية الحديثة فضلاً عن امتلاك سابقة هائلة في تلبية متطلبات التمويل لشريحة ضخمة من العملاء.

وحصلت شركة «تنمية» على التراخيص التنظيمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ تركز على تقديم خدمات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر، وذلك من خلال شبكة مكونة من 114 فرعًا على مستوى المحافظات المصرية وفريق عمل يضم أكثر من 1500 موظف في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لقروض المصدرة من جانب «تنمية» منذ نشأتها عام 2009 بلغ .03 مليار جنيه لأكثر من 356 ألف عميل. وقد بلغت إيرادات الشركة 133 مليون جنيه خلال عام 2015 بمعدل نمو سنوي 46%، كما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 29% ليبلغ 42 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وتركز شركة «تنمية» على الترويج لإدماج كافة الشرائح المختلفة بالقطاع المالي من خلال تقديم حلول وخدمات تمويل رأس المال العامل لكافة المشروعات متناهية الصغر من خلال قروض يتدرج حجمها من 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلاً عن توفير قروض تتراوح قيمتها بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة المسجلة، وذلك إلى جانب خدمات سداد الفواتير المتوفرة لدى شبكة فروع «تنمية» بمختلف محافظات الجمهورية.