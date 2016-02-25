شركات صرافة تغلق أبوابها بمصر والدولار يسجل 9.2 جنيه

في تصعيد جديد، لامس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات 9.2 جنيه، مقترباً وبسرعة جنونية من ملامسة حاجز الـ10 جنيهات.

وفيما يواصل البنك المركزي المصري طرح عطاءاته الدولارية الأسبوعية بشكل منتظم، قال متعاملون بسوق الصرف إن الأيام الماضية شهدت مضاربات عنيفة على العملة الصعبة في السوق السوداء، ما تسبب في أن يرتفع سعر صرف الدولار بنسب قياسية.

وتسبب تكثيف الرقابة من قبل الجهات الأمنية والرسمية المصرية في أن تتجه العديد من شركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها، خاصة أن غالبيتها تتعامل بعيداً عن الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار لدى تعاملات السوق السوداء والسوق الموازي، اليوم، نحو 9.16 جنيه، مقابل نحو 8.87 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما استقر في تعاملات البنوك عند نحو 7.93 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الأسبوع الماضي سحب تراخيص 4 شركات صرافة هي الولاء والزعفرانة والأميرة والغانم، وذلك على خلفية اتهامات بالتعامل بأسعار السوق السوداء في فروعها، وعدم الالتزام بالأسعار التي يحددها البنك المركزي المصري.

وطرح "المركزي المصري" نحو 40 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثلاثاء الماضي، من خلال العطاء الدولاري الدوري، بعد تعديل آلية العطاءات الدولارية التي تطرح بشكل دوري أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وباع البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري، نحو 39.5 مليون دولار للبنوك، من إجمالي 40 مليون دولار عرضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 35.7%، وبسعر 7.73 جنيه للدولار.

وقال إيهاب طه، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا كبيرا على العملة الصعبة من قبل الأفراد والشركات، دفعت كبار تجار العملة إلى المخاطرة في ظل تكثيف الرقابة على سوق الصرف، والعودة إلى المضاربات العنيفة على الدولار وتحقيق مكاسب وأرقام قياسية.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن اتجاه الجهات الرقابية إلى تكثيف الرقابة على سوق الصرف دفع غالبية الشركات التي لا تلتزم بالأسعار التي يحددها البنك المركزي المصري إلى إغلاق أبوابها بشكل نهائي، والتعامل في السوق بعيداً عن المكاتب وفروع الشركات، خاصة أنها تتعامل بأسعار السوق السوداء.